Quattro nuove produzioni e tanti concerti al Rof 2021

PESARO, 29 GEN - Quattro nuove produzioni (Moïse et Pharaon, Elisabetta regina d'Inghilterra, Il signor Bruschino e Stabat Mater), il ritorno del Viaggio a Reims dell'Accademia Rossiniana, otto concerti e il Gala inaugurale dell'Auditorium Scavolini, lo storico Palafestival, per i 25 anni di Juan Diego Florez al Rossini Opera Festival di Pesaro. E' il programma dell'edizione 2021 del festival, che si terrà dal 9 al 22 agosto. Inaugurazione alla Vitrifrigo Arena con Moïse et Pharaon, con Giacomo Sagripanti sul podio dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e del Coro del Teatro Ventidio Basso, e la regia di Pier Luigi Pizzi. Nel cast, Roberto Tagliavini, Erwin Schrott, Andrew Owens, Eleonora Buratto, Vasilisa Berzhanskaya, Alexey Tatarintsev, Matteo Roma, Monica Bacelli e Nicolò Donini. Seguirà il 10 agosto al Teatro Rossini la prima del Signor Bruschino, con Michele Spotti a dirigere la Filarmonica Gioachino Rossini in uno spettacolo ideato da Barbe & Doucet. Tra gli interpreti Marina Monzò, Pietro Spagnoli. Si torna alla Vitrifrigo Arena l'11 agosto con Elisabetta regina d'Inghilterra, diretta da Evelino Pidò e messa in scena da Davide Livermore. Nel cast, Karine Deshayes, Sergey Romanovsky, Salome Jicia, Sonia Prina, Barry Banks e Valentino Buzza. Ultima nuova produzione lo Stabat Mater in forma scenica, il 20 agosto alla Vitrifrigo Arena, direzione di Jader Bignamini, regia, scene e costumi di Massimo Gasparon. Il Rof 2021 si chiuderà domenica 22 agosto con il Gala Rossini, che inaugurerà il nuovo Auditorium Scavolini, sala polivalente ricavata dallo storico Palafestival. Con Florez si esibiranno alcuni dei cantati del festival. I Solisti Veneti, Annick Massis, Maxim Mironov, Erwin Schrott, Alexey Tatarintsev, Roberto Tagliavini, Anna Bonitatibus e Nino Machaidze saranno i protagonisti dei concerti. (ANSA).