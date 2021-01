Giro del mondo con Breeze, singolo di Federico Mecozzi

ROMA, 28 GEN - Breeze (Warner Music Italy) è il nuovo singolo del violinista e compositore Federico Mecozzi, in uscita su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 29 gennaio. Breeze (prodotto da Cristian Bonato) è un brano dall'andamento incalzante e leggero. «Penso - spiega l'artista - a quella brezza leggera che ci solleva e ci trasporta in giro per il mondo, collegando e mescolando tutto e tutti. È l'esperienza del viaggio, dell'incontro, della scoperta che oggi ci mancano tremendamente, nel grande come nel piccolo. Paesaggi, città, persone, colori, suoni, odori nuovi che ci avvolgono e ci cambiano, abbattendo abitudini e pregiudizi, ispirando nuovi orizzonti nella nostra immaginazione. L'augurio è che tutto questo possa ritornare presto». Il videoclip del brano è stato girato da Paolo Zanni con il montaggio di Francesco Zucchi tra il 2019 e i primi mesi del 2020, in alcuni momenti dell'ultimo tour mondiale di Ludovico Einaudi, con il quale Mecozzi collabora stabilmente dal vivo e nei lavori discografici da 11 anni. Il progetto originario del video mirava a raccontare svariate tappe previste nel corso dell'intero anno 2020, una sorta di diario di viaggio che è stato invece interrotto dalla pandemia, lasciando così Londra, Istanbul, Sydney, Singapore come simboli dell'unicità di qualsiasi luogo del mondo. Un'interruzione, quella di marzo dello scorso anno, che è caduta anche sul progetto solista di Federico Mecozzi, a metà del tour europeo di 'Awakening', il suo primo album. Breeze è dunque ricordo ma anche ripartenza, per ora solo immaginifica, in attesa di concretizzarsi per tutti. L'artista ha da poco realizzato una serie di live in diretta ogni mercoledì sul suo canale Youtube, un modo per sopperire alla mancanza di concerti dal vivo. Il format si chiama "Explorations" e vede l'artista impegnato in rivisitazioni di brani suoi ma non solo. "Breeze" è il primo singolo che annuncia il prossimo album di Federico Mecozzi. (ANSA).