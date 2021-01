Vescovo Assisi suona musica ebraica in Giorno Memoria

ASSISI (PERUGIA), 27 GEN - E' stato un omaggio anche in musica quello che il vescovo di Assisi monsignor Domenico Sorrentino ha voluto fare al popolo ebraico esibendosi alla pianola in occasione di uno degli incontri organizzati in streaming per il Giorno della Memoria. I canti sono stati eseguiti dallo studio del presule. Protagonisti il soprano Laura Cannelli con l'accompagnamento musicale di monsignor Sorrentino e di Fausto Perticoni. "L'ho fatto - ha spiegato il vescovo di Assisi - per ricordare il sorriso di monsignor Nicolini che ha accolto i fratelli ebrei quando giunsero ad Assisi per chiedere protezione e ospitalità. Ma anche per rendere omaggio a tutti quelli che vennero salvati e agli ebrei del mondo. E' una sintonia del cuore che si esprime in note musicali. Ci riporta la memoria - ha concluso monsignor Sorrentino - ma ci apre anche al futuro". (ANSA).