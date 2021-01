Cinema: iniziano riprese di 'Spencer', biopic su Lady D

LONDRA, 27 GEN - Sono iniziate le riprese di 'Spencer', film del regista cileno Pablo Larrain sulla figura di Lady Diana, e già circolano le prime immagini del set. A interpretarla è Kristen Stewart, attrice che ha raggiunto la fama globale grazie alla saga di 'Twilight'. "Il film è un tuffo nella proiezione emotiva di Diana, in un punto di svolta nella sua vita", ha detto la stella americana ai media britannici. La 'biopic' si concentra su un fine settimana 'fatidico', nei primi anni '90, quando Diana trascorse il Natale con la famiglia reale a Sandringham e decise che il suo matrimonio con il principe di Galles era finito, un episodio riportato anche nella serie The Crown. "È uno sforzo straziante per lei tornare a se stessa, poiché Diana si sforza di mantenere ciò che il suo cognome Spencer significa per lei", ha aggiunto Stewart. Il film è stato scritto da Steven Knight, creatore di 'Peaky Blinders', e le riprese si svolgono nel Regno Unito e in Germania. L'uscita nelle sale è prevista per il prossimo autunno. (ANSA).