Musica: Parma ricorda i 120 anni dalla morte di Verdi

PARMA, 27 GEN - Parma ha ricordato Giuseppe Verdi, in occasione del 120/o anniversario della morte del maestro, avvenuta a Milano il 27 gennaio del 1901. L'Amministrazione Comunale, infatti, ha tributato un omaggio al suo celebre concittadino (il compositore nacque alle Roncole di Busseto il 10 ottobre 1813) deponendo una corona commemorativa davanti all'Ara Verdiana di piazza della Pace. Si è trattato di una cerimonia contenuta rispetto agli scorsi anni, nel rispetto delle misure anticontagio. Per ricordare l'autore di alcune tra le composizione più rappresentate al mondo, da Nabucco a Traviata, da Rigoletto al Ballo in maschera fino alle ultime Otello e Falsyaff, sono intervenuti l'Assessore alla Cultura del Comune di Parma, Michele Guerra, e Alberto Nodolini, membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Regio. (ANSA).