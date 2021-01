Cinema: Paolo Benvenuti a 'Registi fuori dagli sche(r)mi'

BARI, 27 GEN - Sarà Paolo Benvenuti, autore di 'Segreti di stato', a inaugurare domani, alle ore 19, la decima edizione della rassegna 'Registi fuori dagli sche(r)mi' dell'Apulia film commission (Afc), in diretta streaming per l'emergenza sanitaria. "Attacco allo stato, a collusioni impensabili, zone d'ombra delle istituzioni - evidenzia una nota dell'Afc - il film è un'indagine stratificata, vera e propria detection sulla strage di Portella della Ginestra del 1947. Un film che nel 2003, in concorso alla Mostra di Venezia, suscitò non poche polemiche". Durante l'incontro, Benvenuti sarà in compagnia del direttore artistico della rassegna, Luigi Abiusi, e del critico cinematografico Anton Giulio Mancino (Università di Macerata). L'appuntamento è sui canali Facebook e Youtube dell'Apulia film commission. Dal 25 gennaio è possibile vedere gratuitamente in streaming 'Segreti di stato' mandando una mail a registifuoridaglischermi@apuliafilmcommission.it. (ANSA).