Musica: S. Cecilia, Pappano e l' Elias di Mendelsshon

ROMA, 27 GEN - Antonio Pappano sul podio di Santa Cecilia per dirigere Orchestra e Coro nell'oratorio Elias di Felix Mendelssohn-Bartholdy eseguito nella versione tedesca di Julius Schubring. E' l' appuntamento che l' Accademia Nazionale propone per la sua stagione digitale il 29 gennaio alle 20:30 dalla Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, in live streaming su Rai Cultura su RayPlay e in diretta su Rai Radio Tre. La prima esecuzione, diretta dallo stesso compositore, ebbe luogo al Festival di Birmingham nel 1846 con il libretto in lingua inglese. L'ultima volta a Santa Cecilia risale al novembre del 2008 quando a dirigere le compagini ceciliane fu Kurt Masur. Il capolavoro di Mendelssohn narra la storia e le vicende di Elia, il profeta che "sconfisse l'idolatria alla quale il popolo d'Israele si era abbandonato sotto il segno di Achab", intonando il libretto del teologo protestante Julius Schubring, al quale il compositore aveva chiesto di tratteggiare "un profeta vero" con un carattere forte e ricco di sfaccettature in sintonia con la figura di Elia tramandata dall'Antico Testamento. Il risultato è un'opera in cui episodi corali monumentali si alternano a momenti di grande intensità drammatica e descrittiva. Del cast internazionale fanno parte il soprano statunitense Rachel Willis Sörensen, il mezzosoprano tedesco Wiebke Lehmkuhl, il tenore francese Benjamin Bernheim, e il basso tedesco Georg Zeppenfeld nella parte di Elia. (ANSA).