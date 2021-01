Elliot Page di "Juno" divorzia dalla moglie

NEW YORK, 27 GEN - Elliot Page, l'attore canadese candidato agli Oscar per "Juno" che in dicembre ha rivelato di aver cambiato sesso, divorzia dalla moglie Emma Portner dopo tre anni di matrimonio. "Una decisione difficile, presa dopo la separazione della scorsa estate", ha fatto sapere lo stesso Page: "Rimarremo amici". Elliot e Emma, una coreografa, si erano sposate nel 2018 quando l'attore era ancora donna e si chiamava Emma. Page ha 33 anni e sei anni fa aveva annunciato di essere gay. In dicembre aveva rivelato, in un lungo post sui suoi profili social, di considerarsi un trans "non binario", vale a dire ne' uomo ne' donna, ma che avrebbe da allora in poi usato come pronomi he/they", lui e loro. (ANSA).