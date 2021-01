Cancellate clinics Berklee College a Perugia

PERUGIA, 27 GEN - Cancellata l'edizione di luglio 2021 delle clinics del Berklee College a Perugia. Lo annuncia Umbria jazz, spiegando che l'istituzione americana ha sospeso causa Covid le attività fuori dagli Usa fino all'autunno. "In tutti questi lunghi anni di attività del Berklee College at Umbria Jazz Clinics, il gemellaggio più longevo della storia del famoso college musicale di Boston - spiega Uj in un comunicato -, il nostro obiettivo è sempre stato quello di proporre ai partecipanti un programma di alto livello, unico nel suo genere. Il successo, comprovato dal crescente numero di partecipanti, con un totale di oltre 6.500 iscrizioni nel corso degli anni, si deve ad alcuni punti chiave: attività didattica; i corsi tenuti da docenti esperti e preparati, in assoluto i migliori del settore". La Fondazione Umbria Jazz offre inoltre a tutti gli iscritti l'ingresso gratuito ai concerti che si svolgono all'arena Santa Giuliana. Tutti gli studenti possono poi partecipare alle jam session che si tengono ogni giorno nel giardino della scuola, esperienze che si rivelano formative e talvolta utili a procurare opportunità professionali. Il Berklee College - ricorda ancora Umbria jazz - offre svariate borse di studio per durate variabili a seconda dell'entità di copertura e alcune "full tuition" per l'intera copertura del corso estivo denominato "Five Week Summer Program in Boston". La partecipazione di studenti stranieri provenienti dai più svariati Paesi "in numero sempre crescente", offre la possibilità di conoscersi, dividere opinioni sulla musica e i musicisti che suonano al festival. Non ultima, quella di ammirare le bellezze architettoniche della città di Perugia e apprezzare la cucina umbra. "Abbiamo valutato soluzioni alternative - afferma Uj -, ma nessuna sarebbe paragonabile alle Berklee at Umbria Jazz Clinics. Per tener fede al nostro prestigio, conquistato con 34 anni di lavoro, e per serietà nei vostri confronti, a malincuore siamo quindi costretti a cancellare l'edizione del 2021. Siamo però in grado di comunicarvi la data della prossima edizione dei corsi del Berklee at Umbria Jazz Clinics, dal 5 al 17 luglio 2022. Sarà l'occasione di festeggiare degnamente il 35/o anniversario". (ANSA).