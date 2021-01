Cortona on the move torna con 'We are humans'

CORTONA (AREZZO), 27 GEN - Si svolgerà dal 15 luglio al 26 settembre l'undicesima edizione del festival internazionale di visual narrative Cortona On The Move. L'esposizione delle mostre, come ogni anno, sarà realizzata nei palazzi del centro storico della città toscana e alla Fortezza del Girifalco. L'associazione culturale Onthemove, si spiega in una nota, "guarda con fiducia al futuro annunciando l'undicesima edizione del festival, una risposta in positivo alla crisi socio-economica che in questi mesi ha investito l'intera società. Il festival 2021 si svolgerà nei modi e con gli appuntamenti che saranno consentiti da luglio a settembre". E dopo l'edizione 2020 dedicata a The Covid-19 Visual Project, Cortona On The Move mette al centro l'umanità e le sue relazioni: 'We are humans' il tema del 2021 scelto dalla direttrice artistica Arianna Rinaldo che commenta: "Siamo tutti protagonisti di questa edizione, l'essere umano torna al centro nella sua quotidianità, con le sue relazioni, gli affetti e la condivisione di esperienze, un omaggio all'ordinario e allo straordinario della nostra condizione umana tra intimità e dimensione pubblica". Il festival - sostenuto da Comune di Cortona, Regione Toscana e Intesa Sanpaolo, main partner per il quarto anno - si concentra sulla visual narrative per comprendere un ampio spettro di strumenti di racconto. A partire dalla fotografia, intesa come grammatica base del linguaggio visivo, accoglie storie che comprendono video, suono, testi e altri elementi installativi e immersivi. (ANSA).