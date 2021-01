Musica: Gary Barlow assicura,'ci sarà reunion dei Take That'

LONDRA, 26 GEN - "Penso proprio che ci sarà". Gary Barlow con queste parole ha acceso le speranze di migliaia di fan in tutto il mondo che sognano la reunion completa dei Take That, con tutti i cinque componenti originari. Il giudice di X Factor lo ha detto al tabloid britannico Daily Mirror, sottolineando che per lui il gruppo pop è un "porto sicuro", al quale ritornare dopo qualche progetto da solista. La 'boyband', fondata nel lontano 1990, è tuttora in attività ma opera con tre soli membri: oltre a Barlow, ci sono Mark Owen e Howard Donald. Questo va avanti dal 2014, dopo l'uscita di scena di Robbie Williams e Jason Orange. Avevano scelto di dedicarsi alla propria carriera solista e concentrarsi maggiormente sulla vita privata. Ma non sono mancati i casi di reunion 'lampo', come nel 2018, quando Williams si era esibito coi Take That nella finale britannica di X Factor. (ANSA)