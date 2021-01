Cinema: The Nest di De Feo quinto al box office spagnolo

ROMA, 26 GEN - Distribuito in 133 sale dalla società Alfa Pictures, l'horror "The Nest" (titolo spagnolo "La Maldiciòn de Lake Manor"), si posiziona al 5° posto nella classifica settimanale del Box Office Spagnolo. L'opera prima di Roberto De Feo, già miglior esordio horror al Box Office Italiano dopo la sua uscita ad Agosto 2019, continua il suo percorso internazionale con un prestigioso risultato in Spagna dove, nonostante le difficoltà del periodo e i tanti multisala chiusi, circa 7.000 spettatori lo hanno visto al cinema. Il film era già noto al pubblico spagnolo grazie alla partecipazione in concorso al Sitges Film Festival, la vetrina più importante del cinema di genere in Europa. È dai tempi di Bava, Fulci e Argento, l'epoca d'oro del cinema di genere nostrano, che un esordio horror di un regista italiano non otteneva questo successo nel suo primo weekend nelle sale spagnole. Secondo i dati forniti dal distributore locale e da Taquilla Espãna, The Nest ha ottenuto il secondo miglior risultato di un film di genere italiano in epoca moderna dopo il remake di "Suspiria" diretto da Luca Guadagnino che, nel 2018 e in un contesto non penalizzato dalla pandemia, aveva staccato 9000 biglietti nel primo week-end di programmazione. Il film di Roberto De Feo, nominato ai Nastri d'Argento 2020 come Miglior Regista Esordiente, è prodotto da Colorado Film in collaborazione con Vision Distribution e con la produzione esecutiva di Première Film, distribuito in Italia da Vision Distribution e nel mondo da True Colours. (ANSA).