Golden Globes: a Jane Fonda il premio alla carriera 2021

NEW YORK, 26 GEN - Jane Fonda ricevera' il premio alla carriera Cecil B. DeMille ai prossimi Golden Globe. Il riconoscimento rende omaggio alla lunga e poliedrica carriera da attrice che include classici come "Klute", la "Sindrome Cinese", "A Piedi Nudi nel Parco", "Barbarella", "La Sindrome Cinese" e "Julia", ma anche al suo ruolo di regina del fitness, attivista politica durante la guerra del Vietnam e da ultimo paladina dell'ambiente che piu' volte l'anno scorso si e' fatta arrestare sui gradini del Campidoglio di Washington. Il premio Cecil B. DeMille e' il piu' alto onore attributo dalla Hollywood Foreign Press Association: in passato lo hanno ricevuto, tra gli altri, Robert De Niro, Sophia Loren, Sean Connery, Oprah Winfrey, Martin Scorsese, Jodie Foster, Steven Spielberg, Meryl Streep e, l'anno scorso, Tom Hanks. Jane e' stata candidata 15 volte ai Golden Globes e ne ha vinti sette. Accettera' il opremio il 28 febbraio in una cerimonia molto diversa dal passato a causa del Coronavirus. (ANSA).