Fenice, in streaming concerti con cinque grandi direttori

VENEZIA, 26 GEN - La Fenice non si ferma e, forte del seguito nazionale e internazionale registrato via web, rilancia con un ricco calendario di concerti in diretta streaming, trasmessi gratuitamente tramite il sito www.teatrolafenice.it e tramite il suo canale YouTube. Cinque i direttori che guideranno le compagini orchestrali e corali della Fenice in un serie di appuntamenti dal 30 gennaio al 6 marzo, tutti con inizio alle ore 17.30. Ci sarà una 'pausa' dal 31 gennaio al 13 febbraio, con i dipendenti in cassa integrazione, poi il teatro veneziano continuerà a produrre musica con i più prestigiosi interpreti, e a condividerla con il suo pubblico in forma gratuita. Sarà il tedesco Markus Stenz il protagonista del prossimo concerto di sabato 30, dal Teatro Malibran, con due brani, la suite dalle musiche di scena Der Bürger als Edelmann (Il borghese gentiluomo) di Richard Strauss e la Sinfonia n. 41 in do maggiore kv 551 Jupiter di Mozart. Domenica 21 febbraio Antonello Manacorda dirigerà la Quarta Sinfonia di Gustav Mahler. La Mer di Claude Debussy e i Quadri di un'esposizione di Modest Musorgskij sono invece i brani in programma nel concerto diretto dal maestro Juraj Valčuha, direttore musicale del San Carlo di Napoli e primo direttore ospite della Konzerthausorchester di Berlino, sabato 27 febbraio. Claudio Marino Moretti, domenica 28 febbraio, eseguirà Plainscapes di Peteris Vasks, nella versione per coro, violino e violoncello, e i Chichester Psalms per coro, organo, arpa e percussioni di Leonard Bernstein. Sarà infine Ton Koopman, per la prima volta alla testa dell'Orchestra de La Fenice, a dirigere il concerto di chiusura, sabato 6 marzo, con due Suite per orchestra di Bach - la n. 1 in do maggiore bwv 1066 e la n. 3 in re maggiore bwv 1068 - e la Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 36 di Beethoven. (ANSA).