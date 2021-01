Musica: I Berliner e le Sinfonie di Gustav Mahler

ROMA, 26 GEN - I Berliner Philharmoniker hanno un legame di lunghissima data con Gustav Mahler. Nel dicembre 1892, dieci anni dopo essere stata fondata, l' orchestra presentò per la prima volta un lavoro del compositore austriaco, i canti da Des Knaben Wunderhorn. Tre anni dopo, nel 1895, fu lo stesso autore a salire sul podio per dirigerli nella prima esecuzione della sua Seconda Sinfonia. Poi altre due, tra cui la prima berlinese della Terza Sinfonia. Da sempre le opere di Mahler hanno occupato un posto centrale nel repertorio dei Berliner. La prestigiosa compagine tedesca ha così avuto modo di sperimentare nel corso della sua storia ultracentenaria quanto proprio nelle sinfonie il musicista boemo accosti lo spirituale al profano, il tragico all' ironico, la disperazione alla speranza di una redenzione. Le dieci composizioni rilette nell' ultimo decennio sotto la direzione di otto grandi maestri sono ora riunite in un cofanetto in uscita il 29 gennaio per l' etichetta Berliner Philharmoniker Recordings con dieci Cd e quattro Blu-ray disk con i video delle registrazioni. Oltre a Kirill Petrenko, attuale direttore dei Berliner, sul podio per la Sesta Sinfonia, al suo predecessore Simon Rattle (Settima e Ottava) e a Claudio Abbado, le esecuzioni presentano altri interpreti di Mahler legati all' orchestra: Daniel Harding (Prima Sinfonia), Andris Nelsons (Seconda), Gustavo Dudamel (Terza e Quinta), Yannick Nézet-Séguin (Quarta), Bernard Haitink (Nona). Claudio Abbado dirige l' Adagio della Decima Sinfonia nella esecuzione per il Centenario della morte del compositore. I solisti e i cori nelle incisioni sono Lucy Crowe (soprano), Gerhild Romberger (contralto) e il MDR Leipzig Radio Choir nella Sinfonia n. 2 "Resurrezione"; Gerhild Romberger (contralto), le donne del Rundfunkchor Berlin e i ragazzi del Berlin State and Cathedral Choir nella Sinfonia n. 3; Christiane Karg (soprano) nella Sinfonia n. 4 con i soprano Erika Sunnegårdh, Susan Bullock e Anna Prohaska, Lilli Paasikivi and Nathalie Stutzmann (contralti), Johan Botha (tenore), David Wilson-Johnson (baritono), John Relyea (basso), Rundfunkchor Berlin, the MDR Leipzig Radio e i ragazzi del Berlin State and Cathedral Choir nella Sinfonia n. 8. (ANSA).