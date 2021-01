Keira Knightley, per le scene di nudo no a registi uomini

NEW YORK, 25 GEN - Keira Knightley ha rivelato di non sentirsi a proprio agio sotto gli sguardi maschili durante le riprese di scene di nudo o sesso. Durante una conversazione per la serie podcast 'Chanel Connects', l'attrice di 'Imitation Game' (2014) ha detto di aver aggiunto ai suoi contratti una clausola: niente scene di nudo dopo essere diventata madre. Ha aggiunto anche che lo ha fatto per vanità. "E' lo sguardo maschile - ha detto -. Se si tratta di una trama in cui si parla di maternità e di accettazione del proprio corpo, mi dispiace, ma deve essere con una regista donna. Non ho un divieto assoluto, ma nel caso degli uomini sì". La Knightley ha anche detto di non volersi ritrovare in terribili scene di sesso dove sono tutti oliati (per apparire sudati, ndr) e dove tutti gemono. "Non sono interessata - continua -. Mi sento a disagio ora sotto lo sguardo maschile". L'attrice ha sottolineato che anche se una scena di sesso ci sta bene in un film, non si potrà contare su di lei perché dopo due figli non si sente di posare nuda davanti ad un gruppo di uomini. (ANSA).