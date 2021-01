'Storie di seduzione' di Maria Magro esce dopo 20 anni

ROMA, 24 GEN - STORIE DI SEDUZIONE ha dalla sua un vero record, ci ha messo venti anni per avere finalmente il suo pubblico. Il film di Antonio Maria Magro, girato interamente in Valmarecchia, è infatti solo da questo mese su Amazon Prime. Questo il prezzo pagato da questo film indipendente firmato da Maria Magro, per anni uno dei protagonisti della prosa radiofonica italo-svizzera, che ha debuttato alla regia cinematografica a diciassette anni col suo primo film. Qualche tempo dopo - si legge nelle note - Magro commette quello che lui stesso ha definito "il più grande errore della mia vita", ovvero attaccare il cinema italiano ufficiale definendolo "scontato, banale, dilettantesco e perverso". Stesso "errore" quando apre, anni dopo, una sua casa di produzione iniziando a girare il primo di tre film che aveva in programma: 'Dov'era Lei a Quell'Ora?', Storie di Seduzione' e '1911' (quest'ultimo non verrà mai girato per il costo troppo alto). (ANSA).