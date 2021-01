CAPRI (NAPOLI), 24 GEN - Jazz Inn Capri e Peppino di Capri in concerto streaming giovedì sera su Unica Channel. Una delle icone della musica italiana sarà la guest star dello spettacolo "Un'ora di musica live" di Elio Coppola, musicista e direttore artistico del festival "Jazz Inn Capri". La diretta sarà un modo per richiamare gli appassionati jazz via web e Peppino di Capri arricchirà la sua performance canora svelando alcuni aneddoti della sua lunga e straordinaria carriera e illustrerà il suo nuovo progetto che porterà insieme col batterista partenopeo Elio Coppola. Nel corso del programma live si esibirà anche Max Ionata affermato sassofonista italiani, che darà vita ad un concerto jazz insieme col trio di Coppola, dando un'anteprima musicale dell'undicesima edizione di Jazz Inn Capri in programma a settembre 2021. (ANSA).