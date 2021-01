Soundelivery, stagione orchestra Form esce da teatro

ANCONA, 22 GEN - Prende il via il 30 gennaio dal palcoscenico del Teatro Pergolesi di Jesi il nuovo progetto sinfonico della Form Orchestra Filarmonica Marchigiana "Soundelivery", cinque appuntamenti con la musica che esce dal teatro ed entra in tutte le case. A causa del perdurare della pandemia che non permette la presenza di pubblico, i concerti saranno trasmessi in tv, ogni due settimane il sabato in prima serata (ore 21), grazie alla collaborazione con ÈTv Marche, e in streaming sui social (YouTube e Facebook), preceduti ciascuno da una breve introduzione al programma. "Le registrazioni verranno effettuate in alcuni teatri marchigiani che tradizionalmente ospitano le nostre stagioni, a sottolineare la nostra vocazione a rappresentarci come la colonna sonora delle Marche", ha spiegato il presidente Carlo Pesaresi in un incontro stampa. "Un segnale che la cultura non si ferma e che l'attività creativa continua" ha osservato l'assessore regionale alla Cultura Giorgia Latini. Il cartellone inaugura il 30 gennaio con l'Ouverture Rosamunde D.644 di Schubert e la Sinfonia n.2 Op.73 di Brahms, sotto la guida del direttore principale Alessandro Bonato. Negli appuntamenti successivi musiche di Mozart (con i solisti Alessandro Milani e Luca Ranieri, Astor Piazzolla (nel centenario della nascita, con Daniele Di Bonaventura al bandoneon), Mahler e in chiusura, il 27 marzo, la Sinfonia n. 7 di Beethoveen e il Concerto per clarinetto e orchestra d'archi di Aaron Copland. (ANSA).