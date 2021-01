Primo ciak per The Christmas Show con Bova e Ornella Muti

ROMA, 22 GEN - Raul Bova, Serena Autieri, Tullio Solenghi, Claudio Gregorio 'Greg' e Ornella Muti (che torna sul grande schermo) tutti insieme dal 25 gennaio per l'inizio riprese di 'The Christmas Show', scritto e diretto da Alberto Ferrari (Un figlio di nome Erasmus, La terza Stella). Cinque settimane di riprese, sullo sfondo della città di Lecce, per quella che si annuncia una divertente storia natalizia, in bilico tra il reality e la magia del quotidiano. È quanto annunciano Viva Productions (Bene ma non benissimo, Un nemico che ti vuole bene) e il produttore Pier Paolo Piastra. Produzione creativa a cura di Maria Rosa Capelli ed esecutiva da Giangi Foschini, 'The Christmas Show' si avvale della collaborazione della Apulia Film Commission e del patrocinio della città di Lecce. Nel cast anche: Alice Ferrari e Giulio Nunziante. (ANSA).