Filarmonica Toscanini rende omaggio a Piazzolla nel centenario

PARMA, 22 GEN - In occasione del centenario della nascita del compositore argentino Astor Piazzolla, che ricorre quest'anno, la Filarmonica Toscanini di Parma, diretta da Donato Renzetti, gli rende omaggio il 26 gennaio alle 20.30, in diretta streaming gratuita, con l'esecuzione dei brani Libertango, Oblivion e il Concerto per bandoneón, orchestra d'archi e percussioni Aconcagua. Ospite solista Davide Vendramin, fisarmonicista e bandoneonista per il quale Silvia Colasanti, considerata la compositrice italiana vivente più affermata sulla scena internazionale, ha composto il brano Tango for David(e), la nuova versione per bandoneón di Tango for David, scritto nel 2018 per violoncello e orchestra d'archi. Il brano verrà eseguito per la prima volta in assoluto. Il programma sarà completato con la Suite n. 1 El sombrero de tres picos di Manuel de Falla e Danzón n. 2 di Arturo Márquez. Il concerto è incentrato sul ritmo e sulle percussioni - ha spiegato Donato Renzetti - che regalano al programma un effetto scoppiettante. L'idea è quella di portare, tramite la musica, un sentito augurio per il nuovo anno. Al centro del concerto c'è il mondo musicale dell'America Latina con il Messico di Márquez e il suo Danzón, ispirato al ballo ufficiale di Cuba, brano di forte suggestione. Quindi l'Argentina con Piazzolla, autore che prediligo e conosco molto bene, così come la sua terra di cui è originaria anche mia moglie".