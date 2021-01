Lasciami andare, Accorsi e Golino tra dolore e mistero

ROMA, 21 GEN - Già film di chiusura pieno di mistero alla 77/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e subito dopo in sala prima che i cinema richiudessero, LASCIAMI ANDARE di Stefano Mordini è disponibile per l'acquisto in digitale - Amazon Prime Video, Apple Tv, Chili, Timvision, Google Play, YouTube, Rakuten Tv, PlayStation Store e Microsoft Film & TV. Dal 28 Gennaio il film sarà disponibile a noleggio su Sky Primafila e Infinity. Ambientato nella città lagunare e ispirato a un bestseller internazionale come YOU CAME BACK di Christopher Coake, il film dai toni drammatici ha come protagonista una coppia, Marco (Stefano Accorsi) e Anita (Serena Rossi), che scopre di aspettare un bambino. Per il razionale Marco è felicità pura, un modo per dimenticare il dolore della scomparsa di Leo, il suo primogenito avuto con la prima moglie Clara (Maya Sansa). Ma la sua pace durerà ben poco. Nella vita di Marco e della sua ex moglie, irrompe Perla (Valeria Golino), nuova proprietaria della casa dove la coppia abitava e dove è accaduto il tragico incidente. Questa misteriosa ed ambigua donna sostiene infatti di sentire una strana presenza e la voce di un bambino che non ha pace e tormenta sia lei che suo figlio. Una situazione, questa, che farà riemergere il passato doloroso, ma anche la speranza che quel figlio scomparso abbia da dirgli ancora qualcosa. (ANSA).