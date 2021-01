Welles, Bernhard e Fellini per il week end di teatro (on line)

ROMA, 20 GEN - Dal Thomas Bernhard di "Piazza degli eroi" che Roberto Andò porta per la prima volta in scena in Italia, e che dal Mercadante debutta in tv su Rai5, al dietro le quinte di "Moby Dick alla prova", il nuovo spettacolo di Elio De Capitani, tratto da Orson Welles ed Herman Melville, che all'Elfo Puccini svela alcuni dei suoi segreti on line. E' il nuovo week end di teatro, ancora forzatamente a sale chiuse e con platee rigorosamente on line, in streaming o tv. Tra gli appuntamenti, anche i nuovi tentativi di "interattività" scena-pubblico del Rossetti di Trieste con con "Valzer per un mentalista", spettacolo di Davide Calabrese e Fabio Vagnarelli, interpretato dal mentalista Vanni De Luca, Romina Colbasso e Andrea Germani, per la regia di Marco Lorenzi; i docufilm di Lucio Fiorentino per raccontare al pubblico quello che sta accadendo al teatro Stabile di Torino in queste settimane, da "Dov'è finita la normalità" da "The Spank" di Hanif Kureishi con Filippo Dini e Valerio Binasco, a "Il fantasma della verità" dedicato al "Così è (se vi pare)" di Luigi Pirandello con la regia di Filippo Dini e "Le bestie" realizzato su "Il piacere dell'onestà" con Valerio Binasco. E poi ancora la "Felliniana-Omaggio a Fellini" della Compagnia Artemis Danza per l'anniversario del maestro del cinema e "Shadows. Le memorie perdute di Chet Baker" con Massimo Popolizio voce recitante per la stagione virtuale di Ater Fondazione. (ANSA).