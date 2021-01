Cinema: 101 anni da nascita Fellini,Rimini in festa 3 giorni

BOLOGNA, 19 GEN - Una tre giorni, ribattezzata 'Fellini Calls', per celebrare il primo compleanno di Federico Fellini dopo il centenario appena concluso. Dal 20 gennaio la sua Rimini ricorda il maestro del cinema, nato appunto il 20 gennaio del 1920, con un ricco cartellone, in diretta streaming, che vedrà alternarsi su diverse piattaforme le voci di chi lo ha conosciuto e studiato come giornalisti, direttori di festival ed esperti, tra cui Vincenzo Mollica e Laura Delli Colli, Antonio Monda e Francesca Fabbri Fellini, Stefano Francia di Celle, Piera Detassis. Per festeggiare il genio del regista romagnolo il 20 gennaio andrà in scena in prima assoluta dal Teatro Galli - sulla piattaforma teatrinellarete.it - lo spettacolo 'Felliniana-Omaggio a Fellini' della Compagnia Artemis Danza/Monica Casadei che rievoca l'universo del cineasta e dei suoi film più celebri, accompagnati dalle musiche di Nino Rota. In occasione dell'anniversario della nascita di Fellini, infine, le frequenze di Radio Ora, la web Radio del comune di Rimini, gli dedicheranno, fino al 24 gennaio, larga parte del palinsesto. (ANSA).