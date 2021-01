Venezia: Orizzonti-Extra, sezione con le nuove tendenze

VENEZIA, 18 GEN - Sono aperte le iscrizioni dei film per la selezione della 78/A Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (1 - 11 settembre 2021). Per essere ammessi alla selezione - spiega una nota della Biennale - è necessario compilare la scheda di pre-selezione (entry-form) online entro l'11 giugno 2021 (o entro il 31 maggio 2021 per i progetti VR) e seguire le indicazioni del Regolamento della 78/A. Mostra (www.labiennale.org/it/cinema/2021/regolamento). Tra le novità, una nuova sezione che prende il posto di 'Sconfini', pur mantenendone alcune delle caratteristiche principali. Si chiamerà 'Orizzonti Extra' e, sin dal titolo, si configura come un'estensione della sezione competitiva rivolta alle nuove tendenze del cinema mondiale, che nel corso degli anni ha contribuito a far conoscere e a lanciare autori oggi ampiamente affermati. (ANSA).