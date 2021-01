Gazzelle, il 12 febbraio arriva il nuovo album "OK"

ROMA, 18 GEN - Per festeggiare con i suoi fan, il successo degli ultimi mesi, Gazzelle annuncia l'uscita del terzo album, "OK" (Maciste Dischi/Artist First), il 12 febbraio. Nel disco, per la prima volta, c'è la collaborazione con un altro artista, tra i più talentuosi e seguiti degli ultimi anni, tha Supreme (nel brano Coltellata). "OK" è stato anticipato dal singolo "Destri", certificato doppio disco di platino e ancora sul podio della Top Singoli Fimi, e dai singoli "Scusa", "Lacri-ma" e "Belva". In programma, anche i live del cantautore romano: 16 luglio al Milano Summer Festival, 22 luglio al Rock In Roma. (ANSA).