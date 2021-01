Musica: anniversario Ciampi, esibizione a finestre sua casa

LIVORNO, 18 GEN - Un'esibizione dalle finestre della casa natale, una trasmissione in rete e un ricordo su Rai Radio 1. Questo il programma di domani, 19 gennaio, anniversario della scomparsa di Piero Ciampi, poeta e cantautore, a cura del 'Premio Ciampi - Città di Livorno'. A partire dalle 13 fino alle 14 in via Roma 1 a Livorno (in tre momenti diversi per evitare assembramenti) si esibiranno i musicisti Tony Cattano al trombone e Beppe Scardino al sax: sarà eseguito il brano 'Fino all'ultimo minuto' dalla finestra dell'edificio che ospita la sua casa natale. Alle 21 poi, sulla pagina Facebook del Premio Ciampi, verrà ripercorsa la storia della manifestazione dai suoi inizi, nel 1995, sino ad oggi attraverso varie testimonianze. Saranno proposte registrazioni video tratte dalle edizioni più recenti (con protagonisti quali Roberto Vecchioni, Cristiano De André, Teresa De Sio) e ricordati altri personaggi presenti al premio: Fabrizio De André, Franco Battiato, Ligabue, Vinicio Capossela, Jack Bruce, Peter Hammill, solo per citarne alcuni. Nell'occasione, oltre al vincitore del premio L'Altrarte assegnato al disegnatore e performer Giuliano Nannipieri , saranno presentati i vincitori dell'edizione 2020 del premio di poesia Valigie Rosse ovvero Corrado Benigni e Dmitrij Strocev. A seguire (ore 23) l'intera puntata del programma 'Music Club' di Rai Radio 1, condotto da John Vignola, sarà dedicata a Piero Ciampi. Interverranno il maestro Gian Franco Reverberi, 'guida spirituale' del Premio, che di Ciampi fu amico e autore delle musiche di molte sue canzoni. (ANSA).