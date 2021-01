Daltrey, Cooper, Wilson nel 'camp' del rock

ROMA, 17 GEN - Incontrare i propri idoli del rock, come Alice Cooper , Roger Daltrey (The Who), Joe Perry e Steve Tyler (Aerosmith), Nancy Wilson, Slash, Bill Wyman (Rolling Stones), Gene Simmons e Paul Stanley (Kiss), Nick Mason (Pink Floyd), Sammy Hagar (Van Halen), David Crosby, Tommy lee (Motley Crue), Brian Wilson, Lita Ford e imparare i segreti della musica anche suonando con loro. Un sogno che viene realizzato per gli appassionati di musica dal Rock n' roll fantasy camp, weekend immersivi creati nel 1997 da David Fishof, famoso agente sportivo e promoter di eventi (dalla reunion dei Monkees al tour all star di Ringo Starr). Un'esperienza, che viene raccontata fra immagini delle jam session durante gli anni, aneddoti delle rockstar, le testimonianza di vari iscritti e una colonna sonora trascinante, nel documentario Rock Camp - The Movie di Doug Blush, arrivato in questo weekend nelle sale virtuali di oltre 100 cinema statunitensi e con il debutto tra un mese sulle piattaforme. "Ho 68 anni e me ne sento 28 - dice in apertura Alice Cooper - a volte vedo 55enni grassi e senza capelli e mi sembra impossibile siano ridotti così. E' colpa del loro stile di vita, del lavoro che fanno e non amano... se avessero avuto la passione per la musica e una band con cui suonare nel weekend sarebbero stati probabilmente molto meglio". Il Rock n' roll fantasy camp in oltre 20 anni e quasi 70 appuntamenti ha ospitato 5000 iscritti ed è diventato un luogo pop, citato, fra gli altri, da Will Ferrell e Ellen Degeneres, nei loro monologhi e ambientazione di una puntata de I Simpson. (ANSA).