Selena Gomez, De Una Vez primo brano in spagnolo in 10 anni

ROMA, 15 GEN - È uscito il nuovo singolo di SELENA GOMEZ, il primo in lingua spagnola in quasi 10 anni, "De Una Vez" ("At Once"). La Gomez per immergersi totalmente e nuovamente nella cultura latina ha deciso di collaborare con i principali esponenti del genere: alla nascita della canzone hanno lavorato il produttore vincitore di numerosi Latin Grammy Tainy (Bad Bunny, J Balvin), Albert Hype, Jota Rosa e NEON16. "Sono immensamente orgogliosa delle mie origini. Cantare ancora in spagnolo mi ha fatto sentire ancora più forte e poi De una Vez è un meraviglioso inno all'amore", ha commentato Selena Gomez, parlando del brano. Il suo ultimo album "Rare" ha regalato alla Gomez la sua prima n.1 della Billboard Hot 100 (la classifica singoli americana) grazie al singolo "Lose You To Love Me," e anche il disco ha debuttato in vetta alla Billboard 200. (ANSA).