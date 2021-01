Cinema: premio alla carriera per Spike Lee, 'andiamo avanti'

NEW YORK, 15 GEN - Spike Lee porta a casa un altro trofeo, il premio alla carriera da parte della American Cinematheque. Il regista afro-americano di New York, 63 anni, considerato all'avanguardia per le sue produzioni, è stato premiato nel corso di una cerimonia virtuale. Tuttavia Lee non vede il premio come un punto di arrivo e non intende affatto adagiarsi sugli allori. "Andiamo avanti" - ha infatti detto durante il suo discorso di accettazione. "Ho 63 anni - continua - sono nato nel primo giorno della primavera del 1957 (20 marzo, ndr). Quando fai ciò che ti piace puoi ritardare il tempo. Ho altri film da fare". Durante il suo discorso il regista ha anche fatto un tributo a Chadwick Boseman, morto a 43 anni per un cancro. Boseman ha avuto una parte nel film di Lee 'Da 5 Bloods'. Spike Lee esattamente un anno fa aveva accettato l'incarico di presidente di giuria di Cannes 2020, festival annullato per l'emergenza sanitaria. Al momento risulta confermato anche per Cannes 2021, le cui date ufficiali sono 11-22 maggio ma gli organizzatori contemplano anche un piano b di slittamento in avanti, in relazione all'andamento della pandemia (ANSA).