Cinema: Favolacce dei D'Innocenzo uscirà in America

ROMA, 15 GEN - Favolacce dei fratelli d'Innocenzo uscirà in America. Strand Releasing lo ha acquistato - scrive Variety e il distributore italiano conferma all'ANSA - per l'uscita nordamericana. Venduto da The Match Factory, il film è stato presentato in anteprima mondiale a Berlino nel 2019 e ha vinto l'Orso d'argento per la migliore sceneggiatura. I due gemelli cineasti romani, classe 1988, negli ultimi due anni hanno conquistato platee, anche internazionali e riconoscimenti con la Terra dell'abbastanza e Favolacce, quest'ultimo dopo Berlino è passato tra gli altri ai festival di Karlovy Vary, Zurigo, Londra. Fabio e Damiano d'Innocenzo intanto preparano il nuovo film Il nostro nuovo film 'America Latina', un thriller". (ANSA).