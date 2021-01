Fabio Concato, esce il doppio cd Musico Ambulante

ROMA, 14 GEN - Fabio Concato torna con un nuovo disco dal titolo Musico Ambulante, un doppio cd dal 15 gennaio (nelle prossime settimane arriverà anche la versione in vinile, mentre la pubblicazione in digitale è prevista a marzo). Musico Ambulante - 22 brani, più la bonus track L'Umarell - raccoglie tutto il meglio del repertorio di Fabio Concato interpretato solo chitarra e voce. Alla chitarra il maestro Andrea Zuppini. Rosalina, Domenica Bestiale, Guido Piano, Fiore di Maggio, M'innamoro Davvero, Gigi, Canto ed altri in una versione inedita, intima e cantautorale. (ANSA).