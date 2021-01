Shakira vende i diritti di tutte le sue canzoni

NEW YORK, 14 GEN - Anche Shakira ha ceduto i diritti di tutte le sue canzoni. La cantante ispanica più di successo ha infatti venduto il suo catalogo musicale all'inglese Hipgnosis per una cifra segreta. Si tratta di 145 canzoni. Shakira, tre volte premio Grammy e 80 milioni di copie vendute, ha pubblicato il primo album nel 1991 a soli 13 anni. Tra le hits Hips Don't Lie, Whenever, Wherever oltre che l'inno dei mondiali 2010 Waka Waka. La settimana scorsa Hipgnosis ha acquistato metà del catalogo musicale di Neil Young per 150 milioni di dollari oltre che quello dell'ex chitarrista dei leetwood Mac, Lindsey Buckingham. Secondo quanto riferisce il Guardian, il gruppo è in trattative per l'acquisto di altri cataloghi per un valore di oltre un miliardo di sterline. (ANSA)