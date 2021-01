Teatro Cucinelli, Paciariello al fortepiano anche su Ansa.it

ROMA, 14 GEN - Con l'inizio dell'anno 2021, la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli e la Fondazione Perugia Musica Classica riprendono il loro percorso musicale congiunto con un interessante concerto in diretta streaming di MAURIZIO PACIARIELLO al fortepiano. Il pubblico potrà seguire il concerto domenica 17 gennaio 2021 alle ore 16:00 collegandosi a questo link: http://teatrocucinelli.it/it/live-streaming/. Il concerto sarà trasmesso dal Teatro Cucinelli senza pubblico, anche sul sito Ansa.it nell'ambito del progetto ANSA per la Cultura. MAURIZIO PACIARIELLO, particolarmente noto per il suo approfondimento del repertorio solistico su strumenti storici, proporrà un avvincente programma dedicato a tre grandi del Classicismo viennese: Haydn, Mozart e Beethoven e attraversato da un fil rouge che accompagnerà le due Sonate e i due cicli di Variazioni che saranno eseguite. La scelta del do minore lega la Sonata in do minore KV. 457 di Mozart alla Sonata op. 13 in do minore "Patetica" di Beethoven e contemporanea alle Variazioni su tema dal Falstaff di Antonio Salieri, alle quali fanno pendent, in apertura, le Variazioni in la maggiore Hob. XVII:2 di Haydn. A partire dall'autunno 2017 il maestro Paciariello ha avviato l'edizione integrale delle sonate di Beethoven (Complete Pianoforte Sonatas - Da Vinci Records) su copie di strumenti storici eseguite da Ugo Casiglia. Il primo volume contiene le sonate op.26, 27 e 28, il secondo l'op.10 e l'op.13. A gennaio 2021 è prevista l'uscita del terzo volume con le sonate op.53, 54 e 57. (ANSA).