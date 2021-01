Opera Roma, I Puritani di Bellini in forma di concerto

ROMA, 13 GEN - I Puritani di Vincenzo Bellini in forma di concerto diretta da Roberto Abbado con con un cast internazionale: l' Opera di Roma propone questa nuova produzione il 23 gennaio alle 19 in streaming sul canale YouTube ufficiale del Teatro. L' ultimo capolavoro del compositore siciliano mancava dal Teatro Costanzi dal 1990. Nel ruolo di Elvira Valton il soprano inglese Jessica Pratt, tra le più apprezzate interpreti del repertorio belcantista. Nei panni di Lord Arturo Talbo il tenore americano Lawrence Brownlee, al suo debutto al Costanzi. Sir Riccardo Forth sarà interpretato da Franco Vassallo, Sir Giorgio Valton da Nicola Ulivieri e Lord Gualtiero Valton da Roberto Lorenzi. Completano il cast due talenti dal progetto ''Fabbrica'' Young Artist Program del Teatro dell' Opera, Rodrigo Ortiz e Irene Savignano nei ruoli di Sir Bruno Roberton ed Enrichetta di Francia. Il Coro sarà diretto dal maestro Roberto Gabbiani. Opera seria in tre atti su libretto di Carlo Pepoli, tratto dal dramma storico Têtes rondes et Cavaliers di Jacques-François Ancelot e Joseph Xavier Boniface, I Puritani fu composta da Bellini in nove mesi, dall'aprile del 1834 al gennaio del 1835. Accolta trionfalmente alla prima assoluta a Parigi al Théâtre des Italien il 24 gennaio 1835, otto mesi prima della morte del compositore, avvenuta il 23 settembre dello stesso anno, la vicenda si svolge in Inghilterra intorno al 1650, al tempo della guerra civile fra i Puritani, seguaci di Cromwell, e gli Stuart, fedeli al Re Carlo I. La passione contrastata tra Elvira, figlia del generale dei Puritani, e Arturo, cavaliere degli Stuart, ostacolata dalla gelosia dell'antagonista Riccardo, conduce la giovane alla follia, immersa nei ricordi del suo passato felice, fino al tanto desiderato ritorno dell'amato che, condannato a morte, si salverà all'ultimo momento graziato da un'amnistia generale. (ANSA).