Undine, un amore per sempre fin dentro al mito

(di Francesco Gallo) ROMA, 13 GEN - Un'imperdibile storia d'amore con il valore aggiunto di Paula Beer, bella e perfetta per interpretare UNDINE e il suo amore eterno fin dentro il mito. Il regista tedesco Christian Petzold con questo film sceglie non a caso i toni della fiaba i cui personaggi sono legati a un destino già scritto, irreversibile, sacro. È il caso appunto di Undine, una giovane donna che lavora come storica al Märkisches Museum di Berlino con il compito di spiegare ai visitatori i plastici che mostrano la città nei suoi progressivi cambiamenti architettonici, dopo la sua quasi totale distruzione alla fine della seconda guerra mondiale. UNDINE, UN AMORE PER SEMPRE - che dal 13 gennaio inaugura Cg Premiere, servizio di streaming gratuito (fino ad esaurimento), attivo su www.cgentertainment.it (in caso di sold out, le opere saranno disponibili on demand su www.cgdigital.it) - parte appunto con il volto di questa ragazza che è stata appena lasciata nel bar del museo da Johannes, nonostante lui le abbia giurato eterno amore. E che non si tratta di una storia qualsiasi lo si capisce subito per il modo poco empatico in cui Undine dice a Johannes: "Se mi lasci, allora dovrò ucciderti". Poco dopo, però, nello stesso bar compare il sommozzatore Christoph (Frank Rogowski) e con Undine è amore a prima vista. Si incrociano in realtà, ancora del tutto sconosciuti, facendo subito un disastro, ovvero rompendo l'enorme acquario all'ingresso del locale. L'acqua, inevitabile fil rouge in tutto il film, li travolge e li fa conoscere, o meglio riconoscere, e per loro inizia un amore infinito, legato com'è ai loro stessi destini. (ANSA).