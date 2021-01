Posticipato all'autunno il tour teatrale de Le Vibrazioni

ROMA, 12 GEN - A causa del perdurare dello stato d'emergenza dovuto alla pandemia di Covid-19, il tour teatrale de Le Vibrazioni, "Le Vibrazioni in Orchestra di e con Beppe Vessicchio - tour 2020", viene nuovamente spostato. Il nuovo tour, inizialmente previsto per primavera 2020 e spostato poi a inizio 2021, viene ora posticipato all'autunno, secondo il seguente calendario: 24 novembre Catania (sostituisce la data del 14 gennaio), 25 novembre Palermo (sostituisce la data del 16 gennaio), 26 novembre Marsala (sostituisce la data del 15 gennaio), 29 novembre Bologna (sostituisce la data dell'8 febbraio), 30 novembre Milano (sostituisce la data del 2 febbraio), 3 dicembre Padova (sostituisce la data del 5 febbraio). I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date. Sono invece stati annullati i seguenti concerti per i quali è possibile chiedere il rimborso dei biglietti: 18 gennaio Napoli, 28 gennaio Bari, 29 gennaio Cosenza, 4 febbraio Firenze. (ANSA).