Filarmonica Romana, Haydn con il Quartetto Eos

ROMA, 12 GEN - La grande prolificità compositiva di Haydn, considerato il "padre" delle Sinfonie e del Quartetto d'archi, che insieme a Mozart e Beethoven ha forgiato lo stile classico della musica occidentale, sarà al centro dell'appuntamento che la Filarmonica Romana propone in streaming il 15 gennaio alle 21. Andrea Lucchesini, direttore artistico dell'Accademia, ne parla con Giovanni Bietti, compositore, pianista e musicologo, che per la Filarmonica ha già tenuto due cicli di Lezioni di musica dal vivo trasmesse da Radio3. Il titolo della serata, 'Il sorriso di Haydn', prende spunto dall'omonimo libro di Bietti, pubblicato recentemente da EDT e dedicato alle 106 Sinfonie del compositore austriaco. Si ripercorreranno la lunga carriera del musicista - che attraversa tutto il secondo Settecento fino ai primi anni dell'Ottocento - l'esperienza trentennale come Kapellmeister alla corte dei principi Esterházy a Eisenstadt, i successivi soggiorni londinesi con le ultime produzioni. Al periodo londinese appartiene anche il Quartetto per archi op. 77 n. 1, che Bietti analizzerà approfonditamente e che sarà eseguito integralmente dal Quartetto Eos (Elia Chiesa e Giacomo Del Papa, violini: Alessandro Acqui, viola; Silvia Ancarani, violoncello). La giovane formazione, nata all'interno del Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma, ha vinto nel 2018 il Premio Farulli, fra i riconoscimenti del Premio Abbiati promosso dalla critica musicale italiana. L'incontro, trasmesso dalla Sala Casella, si potrà seguire sulla pagina Facebook della Filarmonica Romana (https://www.facebook.com/Accademia-Filarmonica-Romana-728500243 904893) e successivamente sul canale YouTube. (ANSA).