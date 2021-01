Scuola: la Dad in 'Attesa', interviste ai veri protagonisti

MILANO, 12 GEN - Un megafono dell'urlo di allarme lanciato dalla scuola "disgregata dalla pandemia e dalla disorganizzazione": studenti, insegnanti, presidi e lavoratori a ogni titolo del mondo della scuola, raccontano la loro esperienza nella Didattica a distanza, la forma superstite di istruzione nell'era della guerra al Covid 19. E' il documentario 'Attesa' girato con interviste in presa diretta da Roberto Greco a Milano. "Il distanziamento sociale ha forzatamente disintegrato lo spazio comune dello studio, della formazione e della condivisione: le regole hanno imposto la chiusura di ogni istituto, deportando bambini e ragazzi nella dimensione virtuale della rete, attraverso lezioni in videochat", racconta l'autore, secondo il quale 'Attesa', visibile gratuitamente sulla piattaforma Vimeo, "ci racconta ogni sfumatura di questa nuova dimensione, consentendoci di tradurre con una visione concreta il grido d'allarme che proviene dal basso, da chi ha abbandonato per primo le classi ormai vuote: studenti e insegnanti". Il documentario "descrive, grazie alla voce dei protagonisti, la nuova 'scuola di classe', con le profonde differenze sociali scaraventate alla ribalta dalla Dad. Alunni assenti perché privi di una valida connessione internet e differenze mai così acute tra famiglie consapevoli di un improvviso gap da colmare ed altre distratte, poco presenti, con bambini lasciati in balia del caso. Insegnanti che hanno abbracciato la nuova sfida raddoppiando ogni sforzo, oppure colleghi evaporati, scomparsi, svaniti nel nulla". Secondo l'autore, fondatore di Geco produzioni audiovisive, "dobbiamo capire che alcuni aspetti di questa rivoluzione che abbiamo vissuto potrebbero essere permanenti: perché la Pandemia non è finita, e non sappiamo quando e se finirà. Se infatti è forse ancora presto per capire se il Covid 19 non abbia già segnato in questi mesi una profonda ferita generazionale, non è di sicuro troppo tardi per ripensare la scuola del futuro, conclude Greco. (ANSA).