Ciak per Delta, di Vannucci con Borghi e Lo Cascio

ROMA, 11 GEN - Iniziate le riprese del film Delta, opera seconda del regista Michele Vannucci (Il più grande sogno) con protagonisti Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio. Il Delta del Po è il teatro dello scontro tra bracconieri e pescatori. Osso (Lo Cascio) vuole difendere il fiume dalla pesca indiscriminata della famiglia Florian, in fuga dal Danubio. Insieme ai Florian c'è Elia (Borghi), che in quelle terre ci è nato. Travolti dalla violenza cieca e dalla sete di vendetta, i due si affronteranno tra le nebbie del Delta scoprendo la propria vera natura in un duello che non prevede eroi. Nel cast Emilia Scarpati Fanetti, Greta Esposito, Marius Bizau, Denis Fasolo, Sergio Romano. * La fotografia del film è di Matteo Vieille, la scenografia di Laura Boni, i costumi di Valentina Rossi Mori, il Make-Up di Roberto Pastore, l'hair stylist di Donatella Borghesi e il montaggio di Francesco Di Stefano. Scritto da Massimo Gaudioso, Fabio Natale, Anita Otto e Michele Vannucci, il film è prodotto da Matteo Rovere e Giovanni Pompili, una produzione Groenlandia e Kino Produzioni con Rai Cinema con il sostegno della Regione Emilia-Romagna ed il supporto di Emilia-Romagna Film Commission. Le riprese dureranno circa sei settimane e si svolgeranno nel Parco del Delta del Po Emilia-Romagna (Comacchio, Goro, Mesola, Codigoro, Argenta, Ravenna), Tresigallo (Fe), Ferrara, Berra (Fe); Polesine Camerini, Porto Tolle, Santa Maria in Punta (Ro); Delta del Danubio in Romania. (ANSA).