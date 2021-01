Opera Roma: il Coro in concerto con 'Vi piace Brahms?'

ROMA, 11 GEN - Il Coro del Teatro dell' Opera di Roma sarà protagonista del concerto ''Vi piace Brahms'' che l' istituzione musicale della Capitale propone in streaming gratuito il 12 gennaio alle 19 sul canale YouTube del Teatro. L' appuntamento, l' ultimo programmato per il periodo delle festività, vedrà sul podio il maestro Roberto Gabbiani, direttore del Coro, e al pianoforte i maestri Enrica Ruggiero e Marco Forgione, in una rassegna di brani del compositore tedesco. Saranno eseguite: Liebeslieder-Walzer op. 52 per coro e pianoforte a quattro mani; Sechs Quartette op. 112 per coro e pianoforte; Sehnsucht, Nächtens, Himmel strahlt so helle, Rote Rosenknospen, Brennessel steht an Wegesrand, Liebe Schwalbe; Neue Liebeslieder-Walzer op. 65 per coro e pianoforte a quattro mani. Chi vuole contribuire con un 'biglietto virtuale' alle attività della Fondazione può aderire alla campagna di fundraising, lanciata ad aprile 2020, "I love Roma Opera aperta" con una donazione direttamente sul sito ufficiale del Teatro e godere delle agevolazioni fiscali "ART BONUS": https://www.operaroma.it/news/i-love-roma-opera-aperta/. (ANSA).