Tozzi, 'Gloria' usata in un contesto violento, mi dissocio

ROMA, 09 GEN - "Mi è stato mostrato un video in cui una delle mie canzoni più famose e alle quali tengo di più è stata usata durante azioni di inaudita violenza fisica e verbale da Donald Trump e dal suo staff". Lo sottolinea in un video postato su twitter Umberto Tozzi in riferimento alla versione in inglese di 'Gloria' che si è sentita in alcuni video postati sui social prima dell'assalto a Capitol Hill. "Ho sempre preferito - evidenzia Tozzi - l'amore alla violenza, il dialogo alla forza. Nelle mie canzoni canto la bellezza della vita. Per questo mi dissocio e sono pronto in qualità di autore a difendere le origini e i principi di questa canzone". (ANSA).