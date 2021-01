347Aidan, arriva il nuovo singolo

ROMA, 09 GEN - Da venerdì 15 gennaio sarà in rotazione radiofonica "Dancing in my room", il nuovo singolo del giovanissimo 'emo-trapper' canadese 347Aidan, che in poco tempo ha spopolato su TikTok totalizzando milioni di stream. Inserito in 2 milioni di video su TikTok e supportato da numerosi influencer tra cui Bella Poarch (il cui post ha ottenuto 5,2 milioni di visualizzazioni in mezza giornata), "Dancing in my room" è il singolo che ha lanciato 347Aidan tra le nuove promesse del mondo della musica. Entrato in numerose classifiche Spotify di USA e Canada, attualmente il brano conta 50 milioni di stream e 12,5 milioni di visualizzazioni su YouTube. Aidan Fuller, in arte 347aidan, è un rapper 17enne di Cambridge (Ontario). Ispirandosi ad artisti quali Kurt Cobain, xxxtentacion e Tyler The Creator, nella sua musica, definita "emo trap", mescola influenze pop, rock e hip hop. Ha esordito nel 2017 su SoundCloud e YouTube, ma è nel 2020 che la sua musica ha iniziato a diventare mainstream. Il precedente singolo "Demons and Monsters" ha registrato rapidamente milioni di visualizzazioni su TikTok e YouTube e superato 10 milioni di streaming su Spotify, entrando in diverse playlist. (ANSA).