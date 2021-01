Raiuno: Affari tuoi (Viva gli sposi)

ROMA, 09 GEN - Il quinto appuntamento con "Affari Tuoi (Viva gli Sposi!)", il varietà condotto da Carlo Conti prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, andrà in onda sabato 23 gennaio in prima serata su Rai1 (dalle ore 20.35). Dopo quasi tre anni di fermo, "Affari Tuoi (Viva gli Sposi!)" è tornato in una versione inedita molto apprezzata dal pubblico a casa e dalla critica. (ANSA).