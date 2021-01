Licia Colò, torno in tv per raccontarvi il nostro Eden

ROMA, 07 GEN - "Il sabato sera? Noi scendiamo nell'arena portando la bellezza di una spiaggia, il sorvolo di una cascata, la ricchezza del nostro patrimonio artistico. Soprattutto, la forza della natura, che è l'elemento più importante. Ma questo non lo abbiamo ancora capito, altrimenti non ci sarebbe bisogno di noi". Parola della nuova signora del sabato sera di La7, Licia Colò, da sempre paladina dell'ambiente e del mondo naturale, che dal 9 gennaio torna alla guida di "Eden - Un pianeta da salvare", seconda edizione del programma dedicato alla celebrazione della (tanta) bellezza che ci circonda e che dovrà misurarsi con due "giganti" come Carlo Conti e Affari tuoi (Viva gli sposi!) su Ra1 e il ritorno di Maria De Filippi e C'è posta per te su Canale5. "Il nostro obbiettivo - dice la conduttrice all'ANSA - è ancora puntato sul bello del pianeta, perché il brutto, purtroppo, ce lo mostrano tutti i giorni i Tg. Lanciamo temi, per stimolare riflessioni - In questa seconda edizione - prosegue - daremo ancora più spazio all'Italia, raccontando i nuovi investimenti green, l'importanza del chilometro zero e poi le scoperte scientifiche, il valore del nostro patrimonio storico e culturale". Nella prima puntata si parte "dalla Slovenia e dalle Grotte di Postumia, dove non ero mai stata e invece sono così belle da togliere il fiato. Sarà l'occasione per affrontare il tema dell'acqua potabile, che si sta velocemente esaurendo in tutto il pianeta. Andremo poi in Senegal, in Grecia. E torneremo in Italia, sul Gargano, che ha mari e spiagge bellissime, premiate con le Bandiere Blu, ma poi soffre per le microdiscariche abusive". In tutto, sono previsti "otto appuntamenti e forse anche due speciali". (ANSA).