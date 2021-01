Sanremo: sindaco, nave pubblico è per ora solo una ipotesi

SANREMO, 07 GEN - "Il tema della nave come bolla sanitaria è solo un'ipotesi per il momento, la Rai ci sta ragionando per garantire una parte di pubblico in sala qualora lo scenario di marzo fosse simile a quello attuale. Cantanti in gara, ospiti al Festival, conduttori, dipendenti Rai e case discografiche continuerebbero a soggiornare come sempre nelle strutture ricettive sanremesi". A dichiararlo è il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, che così interviene per mettere fine ai tanti dubbi e polemiche degli ultimi giorni relativi alle restrizioni che potrebbero essere applicate in occasione del prossimo Festival di Sanremo. Per questo motivo, Biancheri ha incontrato in questi giorni gli albergatori: "L'incontro - ha detto - è servito a chiarire alcune ipotesi di lavoro circa l'organizzazione e la gestione del prossimo Festival di Sanremo". Riguardo alla nave come "bolla sanitaria", il sindaco ha aggiunto: "Durante l'incontro avuto con gli albergatori, Rai Pubblicità ha però chiarito che questa ipotesi sarebbe unicamente legata ad un certo numero di figuranti". (ANSA).