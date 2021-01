ROMA, 07 GEN - Persona di Marracash è l'album più venduto del 2020, seguito da Famoso di Sfera Ebbasta e poi da 23 6451 di tha Supreme, secondo la classifica annuale Top Of The Music Fimi/GfK (che copre il periodo dal 27 Dicembre 2019 al 31 Dicembre 2020). È una top ten per la prima volta dopo anni interamente italiana, che attraversa le generazioni spaziando dal pop classico alla trap, ma che presenta 4 album pubblicati nel 2019, compreso il primo in classifica, segno dei lockdown e degli stop forzati di questi mesi. Più internazionale la classifica dei Singoli, dominata tuttavia da un podio estivo interamente nazionale: è infatti Karaoke di Boomdabash & Alessandra Amoroso a conquistare il primo posto. La seconda posizione spetta a Rocco Hunt & Ana Mena con A un passo dalla luna, seguiti da Mediterranea di Irama. L'evergreen dei Pink Floyd, The dark side of the moon, resta primo nella chart Vinili, la più eclettica tra titoli del passato e nuove release. Al secondo posto c'è Famoso di Sfera Ebbasta, mentre chiude il podio Power up degli Ac/Dc. Secondo i dati GfK, quest'anno lo streaming premium ha dominato il mercato con una crescita del 31,8%, mentre il free è salito del 9%. Nelle ultime settimane del 2020 in generale lo streaming è arrivato a sfiorare il miliardo di ascolti alla settimana: un record storico. Il lockdown - e la relativa chiusura di molti esercizi, insieme all'assenza di instore - ha frenato il fisico, già in difficoltà, che dopo mesi di declino (arrivato fino al 70% del venduto) chiude con -27,8 %. (ANSA).