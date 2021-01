Festival di Cannes si farà, ma forse slitta a giugno-luglio

PARIGI, 06 GEN - Stavolta il Festival di Cannes non salterà, come l'anno scorso causa pandemia, ma potrebbe slittare tra fine giugno e fine luglio se le condizioni sanitarie lo esigeranno: lo si è appreso dagli organizzatori della rassegna cinematografica francese. Il Festival, in programma tradizionalmente nel mese di maggio, "si svolgerà comunque nel 2021", ma con una possibilità di rinvio. Gli organizzatori - ha detto una portavoce - hanno per il momento deciso di temporeggiare ancora "per valutare la situazione di inizio anno". Al momento resta programmato sulla Croisette dall'11 al 22 maggio. Ma se le condizioni sanitarie lo imporranno, "è in corso una riflessione su una finestra di date ipotizzata tra fine giugno e fine luglio". Nel 2020, causa pandemia, l'edizione del festival è saltata, al contrario delle rassegne di Venezia e Berlino, che si sono svolte sotto rigide regole sanitarie. (ANSA).