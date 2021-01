Covid, il Sundance cancella proiezioni drive-in in California

NEW YORK, 06 GEN - Il Sundance Film Festival è costretto a cancellare le proiezioni in drive-in in California a causa dell'allarmante aumento dei contagi da Covid-19. La rassegna cinematografica è prevista dal 28 gennaio al 3 febbraio a Park City, nello Utah, ma a causa della pandemia l'organizzazione ha scelto una formula ibrida per l'edizione 2021, attraverso una piattaforma digitale creata ad hoc e teatri all'aperto, drive in o strutture in cui è possibile il distanziamento sociale, disseminate in tutti gli Stati Uniti. Tuttavia ha dovuto far marcia indietro in California a causa della nuova variante del virus e della carenza di posti letto nelle terapie intensive degli ospedali. Le proiezioni previste nei drive-in, annuncia una nota, sono state trasferite sulla piattaforma digitale. Nella sola giornata di lunedì la California ha registrato oltre 39 mila nuovi casi. (ANSA).