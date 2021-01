Omaggio live a Rino Gaetano in diretta streaming il 9/1

ROMA, 05 GEN - Sabato 9 gennaio alle 18:45, in diretta streaming dal Teatro del Live Social Festival, andrà in scena il concerto della Rino Gaetano Band, il tributo ufficiale del cantautore portato avanti da oltre vent'anni da Alessandro Gaetano greyVision, nipote dell'artista. Partecipa all'evento, presentato dallo speaker radiofonico Maurizio Guccini, il fumettista Simone Zaccaria, autore del libro "Rino Gaetano: la storia a fumetti" (ed. Historica), ispirato alla forte amicizia tra Rino Gaetano e il giornalista Enrico Gregori. Ospite sul palco anche VanBasten, artista emergente cresciuto nel quartiere Montesacro a Roma, proprio come Rino Gaetano. Sarà trasmessa una anteprima del videoclip ufficiale del brano Aida realizzato da Marco Brancato per Sony Music Italy (Legacy Recordings). Lo spettacolo può essere seguito dalla pagina dell'evento di Facebook "Rino Gaetano Band - live in diretta streaming", al costo di 5,49 euro. Il Live Social Festival è una rassegna di eventi musicali indipendenti trasmessi in diretta via social. (ANSA).